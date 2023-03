Modena calcio, dieci punti per l’obiettivo salvezza

Bonfanti in azione nella partita persa a Como (fotofiocchi)

Modena, 8 marzo 2023 – Sconfitto dalla Reggina (che ha vinto una sola partita delle ultime cinque), battuto dall’Ascoli che ora gli è davanti e dal Como che l’ha raggiunto, il Modena oggi si trova nella parte bassa del gruppone centrale della classifica, dopo essere stato nella zona alta di questo sottoinsieme, dove basta davvero poco per trovarsi prima ad annusare i playoff, quindi a fare i conti con le squadre che puntano a evitare i playout.

Logico allora che attualmente si guardi più che altro alla salvezza, certo con fiducia considerando quanto fatto sinora, ma in fondo la dote di punti in più rispetto al Venezia quintultimo è di sei lunghezze: poco o tanto? La risposta è ambivalente: sei punti sono due vittorie, in assoluto non può essere considerato un margine troppo rassicurante, ma è anche vero che in basso si procede a rilento al punto che, delle otto squadre che seguono il Modena in classifica, solo due (Como e Cittadella) hanno fatto più di 6 punti nelle ultime cinque gare. Nel medesimo arco di tempo anche per chi è appena sopra i gialli, come Palermo (4 punti) e Ternana (3), mostra un’andatura tutt’altro che spedita, a riprova di una B sostanzialmente equilibrata, nella quale le squadre vivono di fasi più o meno favorevoli, non certo di continuità.

Detto questo, in tre degli ultimi cinque campionati sono bastati meno di 40 punti per salvarsi (36 nel 2021-22 e nel 2020-21, 39 nel 2018-19), mentre ne sono serviti almeno 45 nel 2017-18 e 46 nel 2019-20, nell’annata segnata dallo stop dettato dalla pandemia. Considerando che la proiezione del sedicesimo posto, oggi, porta a 40 punti scarsi, per stare tranquillo, a meno di exploit clamorosi delle inseguitrici, al Modena servirebbero 9-10 punti nelle restanti dieci gare.

Obiettivo più che possibile: la squadra di Tesser oggi ha una media punti di 1,25 a partita, più alta di quella necessaria a raccogliere quel bottino. Piuttosto è da rilevare la quantità di scontri diretti contro coloro che sono sospesi. Per quanto appaia banale, è chiaro che quelli con Perugia (il 10 aprile in trasferta), Spal (il 22 aprile al Braglia) e Venezia (l’1 maggio in Laguna) varranno oro, e l’obiettivo diventa arrivare alla trasferta di Benevento alla penultima giornata con la salvezza già in tasca. Fondamentale diventa tenere dietro il Cittadella, battendolo l’1 aprile e aumentando così la bagarre in coda considerando che i veneti dovranno affrontare, tra le altre, Perugia, Palermo e Benevento, proprio come il Modena.

Sabato (alle 14) arriva intanto allo stadio Braglia il Pisa. A ieri sera erano stati venduti 2012 biglietti, di cui 1458 in curva ospiti. La vendita chiude venerdì alle 19.