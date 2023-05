Calcio Dilettanti

Il 4 dicembre era penultimo nel girone ’B’ di Promozione con appena 9 punti in classifica e 2 soli successi in 13 gare. Domenica scorsa, dopo una rimonta poderosa fatta di 27 punti nelle successive 17 gare, il Cavezzo ha festeggiato pur perdendo con la Quarantolese una clamorosa salvezza diretta, su cui davvero in pochi avrebbero scommesso. Uno di questa era il ds Andrea Bellodi, che assieme alla società e a mister Alessandro Semeraro ha tenuto la barra dritta e grazie a un mercato di riparazione di spessore ha messo il turbo alla squadra. "Si può davvero definire un’impresa sportiva – spiega Bellodi – e anche il finale è stato da brividi. Basta pensare che nel primo tempo della gara con la Quarantolese hanno rotto il naso a Ficarelli, si è girato il ginocchio di Bulgarelli e Pellacani si è stirato, costringendosi a tre cambi prima dell’intervallo. Gli arrivi dei vari El Madi, Bulgarelli, Fincatti, Boschini e Ficarelli sono stati la svolta, ma tutto l’ambiente è stato eccezionale. Abbiamo battuto Zola e Cdr, ma penso che la svolta sia arrivata dalla vittoria sul San Felice, ci ha dato la consapevolezza di poterci salvare, con il mister che è stato il nostro condottiero". La salvezza per Bellodi ha coinciso col passo d’addio e nei prossimi giorni anche mister Semeraro deciderà cosa fare. "Ho parlato lunedì con la società – svela Bellodi – e ho comunicato che la mia avventura è conclusa. Questa annata mi ha davvero consumato e penso che sia giusto che ora tocchi a un altro. Voglio dire grazie a tutti, ho trovato un ambiente bello con brava gente che a dicembre ha fatto scelte di investimenti economici importanti. E un grazie speciale va al team manager Castiello".

Giovanili. Oggi è tempo di finali: alle 18,30 a Granarolo nell’Under 17 il Terre di Castelli sfida il Progresso 8del tecnico spilambertese Roberto Corsini) per il titolo regionale. I vignolesi nella semifinale hanno battuto 3-2 la Solierese con i gol di Guidotti (2) e Morselli, che ha segnato in mischia nel recupero, reduce da 4 mesi di infortunio, dopo aver perso a fine primo tempo Menzani, centrale difensivo per il quale si teme un lungo stop. Piumazzo. Il nuovo allenatore è Davide Orlandi, ex Ganaceto. d.s.