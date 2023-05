Calcio Dilettanti

Ecco tutte le gare della post season dei dilettanti modenesi: nei playoff di girone e nei playout alla squadra di casa basta il pari al 120’.

Eccellenza. Domenica 14 playout Modenese-Boretto.

Promozione. Nel girone ’B’ domenica 14 a Savignano spareggio per giocare i playout Smile-Polinago, chi vince gioca il 21 in casa del Fiorano i playout. Nel girone ’C’ domenica 14 semifinale playoff Cdr-Castelnuovo, chi vince va in finale il 215 in casa del Faro. Delle 5 vincenti dei playoff dei 5 gironi quella con la media punti più bassa viene classificata 5^ nei ripescaggi, le altre 4 vengono abbinate per giocare semifinali (285) e finale regionale (26). Se in D la Correggese dovesse salvarsi (playout col Sant’Angelo), la vincente della finale sarebbe certa dell’Eccellenza.

Prima. Nel girone ’D’ domenica 14 semifinali playoff United Carpi-Madonnina e Maranello-Solierese (finale il 215) e playout Gaggio-Consolata. Nel girone ’E’ domenica 21 la finale playoff Junior Corticella-Monteombraro e playout Spilamberto-Airone. Le 8 vincenti dei playoff degli 8 gironi vengono abbinate per giocare i quarti (285), le semifinali (26) e la finale regionale (116) che promuove la vincente in Promozione.

Seconda. Sono stati sorteggiati i 6 abbinamenti dei playoff regionali con 12 delle 13 squadre che hanno vinto i playoff dei gironi, beffato il Medolla che è stata la vincente col piazzamento più basso (unica 4^ a vincere) e quindi ha chiuso al 13° posto. Si gioca domenica 14 (domani i campi neutri): Carpineti-Balca Poggese, Ubersetto-Rimini United, Modigliana-Riverniviano, Salicetese-Montefredente, S.M. Codifiume-Mercury, Sp. Predappio-Tozzona Pedagna. Al momento sono 8 i posti liberi in Prima, uno va al Real Sala (Coppa), 6 alle 6 vincenti del turno regionale e uno alla migliore delle 6 sconfitte, che come le vincenti saranno ordinate prima per posizione nel girone e poi per media punti.

Mercato. Il Castelnuovo dopo la grande stagione con l’approdo ai playoff ha confermato sia il ds Luca Corsini che il mister Roberto Consoli. Salmi resta in pole per la panchina della Cittadella, che ha sondato bomber Trombetta.

d.s.