Calcio dilettanti, campionato d’Eccellenza

LA PIEVE N.

0

CITTADELLA

3

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello (5’ Erihioui), Belfakir (60’ Diallo), Gobbi (57’ Canalini), Pederzani, Barbati, Cirasella (65’ Cehu), Acquafresca, Guerzoni (77’ Margotta), Lupusor, Rizzo. A disp.: Lugli, Gheduzzi, Ciccarelli, Rizzi. All. Rosi

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi (81’ Sejdiraj), Boilini, Covili, Aldrovandi, Serra, Bandaogo (71’ De Lucca), Pezzani (80’ Mondaini), Falanelli (63’ Caesar Tesa), Malivojevic, Martinez (62’ Ridolfi). A disp.: Neri, Vernia, Arati, Caselli. All. Salmi

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia

Reti: 45’ e 47’ Martinez, 57’ (rig.) Malivojevic

Note: ammonito Aldrovandi

Chi ferma la corazzata Cittadella? Domanda legittima dopo l’ottava vittoria di fila della truppa di Salmi nell’anticipo di ieri a Nonantola contro La Pieve che per un tempo ha retto bene l’urto. Al 21’ testa di Guerzoni che esce di poco a lato, al 36’ sempre di testa Martinez sfiora il gol. Poi al 45’ cross di Malivojevic dalla destra e conclusione perfetta da centro area di Martinez per l’1-0. Dopo 2’ della ripresa il raddoppio ancora con Martinez che raccoglie il cross in area di Falanelli e con un tocco di punta spiazza Fiorito. Immediato il tris, con Malivojevic che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro Dumitrascu per un presunto fallo di Guerzoni su Bandaogo.

ANTICIPI. In Prima "D" il Solignano-Consolata 2-0 (Morgante e Gianaroli), in Seconda "E" Rubiera-Fonda Pavullese 0-1, in Seconda "F" il Campogalliano-Limidi 0-0, in Seconda "H" Rivara-XII Morelli 3-0, in Terza "A" la capolista Athletic Solignano-Madonna di Sotto 1-4 e in Terza "B" Concordia-Baracca Beach 2-1.