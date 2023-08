Calcio dilettanti, gli ultimi colpi di mercato

Il Castelfranco ha tesserato i due giocatori in prova, il terzino Matteo Laruccia (’97) che arriva dal Torrenieri, e il centrocampista Francis Boadi (2004), che l’anno scorso ha giocato nella Juniores del Carpi debuttando anche in D, liberato l’attaccante Giuseppe Mercadante (2004) che era pure in prova. A proposito di ex Carpi, Samuele Mollicone (nella foto) riparte dalla Correggese: l’attaccante classe 2004 che l’anno scorso ha giocato 8 gare in D è stato tesserato dai reggiani e sarà aggregato alla Juniores. In Prima il Polinago ha annunciato la punta Emanuele Ferrari (2006) dal Sassuolo. Chiude il mercato in Terza il Real Dragone: alla corte di Tommy Barbieri sono arrivati i difensori Iseppi dal Cimone, i centrocampisti Tincani (Cerredolese), Pattarozzi e Cantergiani (entrambi dal Cimone), le punte Ferrari (Roteglia) e Sassatelli (Lama). TERZA. Definito l’organico da 28 squadre (la Fonda sarà ripescata al 99%): Academy TdC, A. Palafitta, A. Solignano, Baracca B., Bortolotti, Cimone, Rinascita Budrione, Concordia, Eagles, Levizzano, Madonna S., Magreta, Maranese, Monari Nasi, Novese, Cognentese, Manzolino, Sermide, Union 81, Montefiorino, Prignanese, Real Dragone, Real Modena, Cortilese, San Francesco Smile, San Vito, Sozzigalli e V. Possidiese.

Amichevoli. Stasera si giocano Sanmichelese-Pavullo (19.45), Vis S.Prospero-La Pieve (20.30), Limidi-United Carpi (20), Nonantola-Virtus Camposanto (20.30), Zola-Cdr Mutina (20), triangolare a San Felice: San Felice-Terre di Castelli (18.45), TdC-Corticella Juniores (19.30), San Felice-Corticella (20.30). Domani: Madonnina-Castelnuovo (20.30), Reggiolo-Quarantolese (20.15).

