Calcio dilettanti: i pronostici di Vincenzo Corrente. La Pieve è subito a rischio. Cittadella favorita con il Brescello

E’ un sabato con 7 anticipi (ore 15) oggi per i dilettanti modenesi, in un menù in cui spicca il derby di Eccellenza fra La Pieve e Castelfranco. Poi si giocano anche in Prima "D" Lama-Pavullo, in Seconda "E" Fellegara-Spezzanese, in Seconda "F" Medolla-V. Mandrio, in Seconda "G" Piumazzo-Pioppe, in Seconda "H" Alberonese-Junior Finale, in Terza "A" Madonna di Sotto-Montefiorino e in Terza "B" Rinascita-Smile. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente per Eccellenza e Promozione. Eccellenza. Oggi anticipa Nibbiano-Bagnolese (17,30). Castelfranco-La Pieve (oggi ore 15) 1: nei biancogialli rientra Mantovani, mentre sono out Savino e Caselli e in forte dubbio Fiorentini e Barani, nei pievani infortunato Diallo, in Acquafresca. Cittadella-Brescello 1X: Salmi privo del solo De Lucca. Terre di Castelli-Fabbrico 1: Domizzi senza Gozzi e Operato. Rolo-Formigine X. Sarnelli deve valutare Binini, Puglisi e Ashong ma dovrebbero farcela. Promozione. Pronostici per domani: Baiso-United Carpi 1X, Vezzano-Cavezzo 1, Fiorano-Bibbiano 2, San Felice-Castelnuovo X, Camposanto-Arcetana 2, Quarantolese-Sp. Scandiano X2, Cdr Mutina-Castellarano X, Nextgen-Sanmichelese 2.

d.s.