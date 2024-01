Calcio Dilettanti. Il San Felice colleziona finali di gara ’shock’. Sono sei i punti persi dai giallorossi dall’86’ in poi

Una sola vittoria nelle ultime 9 giornate e l’ingresso, per la prima volta, in zona playout, col sorpasso da parte del Castelnuovo. Il 2024 non è cominciato nel migliore dei modi per il San Felice, che nonostante una delle migliori prestazioni stagionali ha perso 1-0 sul campo del Bibbiano, nuova capolista dopo l’aggancio alla Vianese. I giallorossi di Andrea Barbi hanno azzerato fino al minuto 86 il potenziale offensivo della squadra di Tedeschi, tenendo al minimo il miglior attacco del campionato (43 reti in 18 gare per i reggiani). Poi come già successo troppe volte quest’anno i 5’ finali sono stati fatali con la rete di Rozzi, abile ad aggirare il portiere Malagoli (Neri è fuori ormai da 2 mesi) e depositare in rete. Un epilogo già visto che al San Felice nei minuti finali è costato già 6 punti quest’anno, pagando dazio in volata in 5 gare. La prima volta nella sconfitta casalinga con lo Sporting Scandiano del 1° ottobre, quando dopo il vantaggio di Sarti e il pari reggiano di Bonora all’88’ è arrivato il 2-1 ospite firmato da Koni. Identico minuto di gara ma 2 punti persi un mese dopo, sempre al "Bergamini", con la Cdr Mutina, che con Nadiri all’88’ ha trovato l’1-1 dopo il gol di Tudini Bellei. A fine novembre era stato poi Barozzi, ancora a 2’ dal 90’, a infilare il San Felice regalando il successo al Baiso per 2-1. Le ultime due beffe sono poi arrivate a fine dicembre (4-2 a Viano, dopo che al 90’ si era sul 2-2) e infine domenica a Bibbiano, per un totale di 6 punti persi dall’86’ in poi che avrebbero potuto cambiare radicalmente la classifica del San Felice.

d.s.