Calcio dilettanti. Lo Smile cala il tris e ora sale sul podio

In Prima ’D’ lo Smile vola al 3° posto battendo 3-0 il Solignano. In Prima ’F’ il Ravarino fallisce il big match casalingo col Persiceto che vince 2-0 (reti di Luppi e Pigaiani) e lo aggancia al 2° posto. In Seconda ’E’ finisce 3-3 il derby salvezza fra La Veloce (doppietta di Pagliai e rete di Motta) e Junior Fiorano (Manzo, Pesole e De Bonis), così come in Seconda ’F’ termina 2-2 la sfida fra il fanalino 4Ville (reti di Refolo e Zanoli) e la Saliceta (doppietta di Curedda). In Terza ’A’ il Real Dragone travolge 4-0 la Bortolotti e vola al 2° posto a -1 dalla Maranese capolista. In Terza ’B’ il San Vito sbanca 5-2 Sozzigalli e va a meno due dalla vetta.