Calcio Dilettanti. Mister Bagatti alla guida della Luparense

Nuova avventura in Serie D per il tecnico fiumalbino Massimo Bagatti, che è stato scelto dalla Luparense, formazione veneta del girone ’C’ al posto dell’esonerato Tommaso Coletti. Bagatti è chiamato a rilanciare i patavini, che sono settimi in classifica ma a -13 dalla Clodiense capolista. Il tecnico ha già allenato in D Correggese, Delta, Campobasso e Legnago (coi veronesi è stato anche in Lega Pro), mentre nelle ultime due stagioni ha guidato il Carpi, portando i biancorossi ai playoff al primo anno, mentre la seconda esperienza si è chiusa con l’esonero del dicembre 2022.

FINALE. Si giocherà mercoledì 29 alle 20,30 a Campogalliano, la finale della Coppa di Seconda del tabellone modenese fra Fortitudo e Mirandolese.