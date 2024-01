Calcio Dilettanti. Si giocano ben sette anticipi. Per Nextgen ostacolo Bibbiano

Il fine settimana dei dilettanti si apre oggi (ore 15) con 7 anticipi che riguardano le squadre modenesi. In Promozione alle 17 a Castelvetro missione quasi impossibile per la Nextgen penultima (4 punti nelle ultime 8 gare) che riceve la capolista Bibbiano reduce da 8 successi di fila. In Prima ’D’ derby che profuma di playoff fra Colombaro e Smile, con gli ’orange’ che inseguono a -7 i formiginesi. In Prima ’F’ impresa cercasi per il Nonantola ultimo della classe nel testa coda sul campo della capolista Centese. Si giocano poi anche in Seconda ’E’ Fox-Spezzanese, in Seconda ’H’ Tre Borgate-Rivara, in Terza ’A’ Magreta-Real Dragone e in Terza ’B’ Rinascita Budrione-Cognentese.

Eccellenza. Tutte in campo domani (14,30) le modenesi nella 4^ di ritorno. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Fidentina 1: nel suo girone di ritorno a tutto gas (3 vittorie su 3) la capolista prova a piazzare un’altra sgasata contro la Fidentina terz’ultima, ma imbattuta da 4 giornate (10 punti), con mister Salmi che deve fare a meno di Sejdiraj e De Lucca. Terre di Castelli-Formigine 12: per tenere il passo della Cittadella (a +5) il Terre di Castelli deve chiedere strada al Formigine. Domizzi (6 risultati utili di fila) lo affronta senza Dembacaj squalificato, oltre agli infortunati Cornia, Gozzi, Massari e Uhunamure, sono in dubbio Saccani, Pigozzi ed Auregli, nei verdeblù scivolati al 7° posto Sarnelli deve fare a meno di Luca Marverti e ha il dubbio di Vacondio. Rolo-La Pieve 1X: trasferta cruciale per la truppa di Chezzi, che insegue a -2 i reggiani in zona playout, da affrontare senza lo squalificato Cheli e con Erihoui in dubbio. V. Castelfranco-Nibbiano X: entrambe a -8 dalla vetta, solo chi vince fra Virtus e piacentini può ancora tenere vivo il sogno di inseguire la Cittadella e per Cattani sono 3 le assenze, gli squalificati Zironi e Ferrara e l’infortunato Savino, rientra Fiorentini, sono recuperati Gibertini, Bertetti e Mantovani.

Promozione. I pronostici per domani di Corrente: Nextgen-Bibbiano (oggi) 2, Vezzano-Castelnuovo 1, Fiorano-Vianese 2, San Felice-Sanmichelese X2, Camposanto-Castellarano X, Quarantolese-Cavezzo X, Cdr Mutina-United Carpi 12.

d.s.