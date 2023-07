Calcio Dilettanti. Terre di Castelli, Notari dice addio La Cittadella chiude per Azzi

A 24 ore dalla presentazione ufficiale del progetto Terre di Castelli, in programma domattina alle 11 presso la Resin System di Montale, la formazione di Eccellenza del nuovo club nato dall’unione fra Vignolese, Castelvetro e Terre di Castelli perde una pedina di spessore in attacco. Fabio Notari, che aveva trovato l’accordo un mese fa, ha infatti comunicato alla società che non firmerà.

"Sono cambiate le condizioni rispetto a quando ci siamo accordati – ha spiegato l’attaccante – e ritengo che questa non sia più una situazione adatta a me. Voglio dire grazie al Terre di Castelli per aver pensato a me e auguro loro le migliori fortune". Per il bomber modenese classe ’90 non sarà difficile trovare squadra dopo essere andato sempre in doppia cifra negli 5 campionati: 14 reti a Formigine nel 2017-18 in Promozione, 17 l’anno dopo a Castellarano, poi 14 ancora a Formigine in Eccellenza nell’anno bloccato dal Covid, quindi dopo la pandemia 14 alla Cittadella portata a un passo dalla D nel 2021-22 e 11 l’anno scorso alla Piccardo. Sempre in Eccellenza la Cittadella ha chiuso con Alessandro Azzi terzino destro classe 2004, l’anno scorso alla Modenese dopo il settore giovanile con la Reggiana. In Prima altro tassello di spessore per il Nonantola che ha ufficializzato Michele Antonio Valente, esperto difensore classe ’92 ex Levizzano, Villadoro e Cdr Mutina.

Ripescaggi. Il Medolla al momento non può ancora togliere la bottiglia di champagne dal frigo per il ripescaggio in Prima categoria. Se infatti i bolognesi della Vadese al 99% daranno forfeit liberando un posto, ieri sera dopo un lungo tira e molla i parmensi del Zibello Polesine hanno deciso di iscriversi regolarmente. Così ai biancoverdi del patron Levati, dato per scontato il ripescaggio ormai certo del Progresso in D, serve ancora che si liberi un posto per poter salire di categoria.

Davide Setti