Calcio, il Modena sbanca il Rigamonti con un gol di Zaro nel finale

Modena, 24 ottobre 2023 – Il Modena di Bianco torna alla vittoria e sbanca l’inviolabile Rigamonti… ma che fatica. Ci pensa Zaro di testa proprio nei minuti finali a sbloccare una partita che sembrava scivolare verso un pallido zero a zero. L’incornata vincente del difensore col vizio del gol arriva al minuto 89, in seguito ad un angolo battuto da Tremolada. Il fantasista, ex della partita e subentrato dalla partita, aveva di che farsi perdonare. Pochi istanti prima del calcio d’angolo decisivo, infatti, il centrocampista 31enne ha fallito un calcio di rigore neutralizzato da Lezzerini che lo aveva provocato uscendo su Strizzolo. Prima del finale pirotecnico una partita dominata dalla noia, durante la quale i gialli hanno messo in mostra ancora una volta i limiti di un attacco che continua a non pungere. I tre punti mancavano ai gialloblù dal 2 settembre, in casa contro il Pisa. Punti fondamentali, quelli del Rigamonti. Ora i canarini salgono al quinto posto, ma dietro c’è il Como che ha sì due punti ma anche un match in meno.