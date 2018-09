Sassuolo, 30 settembre 2018 - "E' una partita bella. Sarà bella da giocare come è bella da preparare». Ed è il big match di una domenica sulla quale il Sassuolo plana «con la voglia di continuare a fare bene».

Nemmeno il tempo di festeggiare a dovere la prima vittoria esterna stagionale che è già tempo di tornare in campo, alla ricerca di altre conferme per il turbosassuolo. Il Milan, con tutta probabilità, sarà esaminatore severo, verso il quale De Zerbi spinge le voglie neroverdi di andare oltre quanto già fatto, anche se dal blitz di Ferrara sono passati appena tre giorni.

«Gli impegni ravvicinati ci sono per tutti: noi dobbiamo essere concentrati soprattutto su quello che possiamo determinare in campo, non certo sulla frequenza con la quale siamo obbligati a giocare», spiega il tecnico neroverde, che annuncia immancabili rotazioni rispetto a Ferrara, «anche perché la stanchezza a volte intacca la lucidità».

Rinfrescherà l’undici iniziale, quindi, il Deze, «pescando da un gruppo coinvolto al massimo nel progetto, il cui spirito è un valore aggiunto rispetto alle prestazioni: finchè c’è questa voglia di esserci e di fare risultati – dice De Zerbi – faremo benissimo». Anche, fa capire il tecnico neroverde, «contro un Milan che ha raccolto fin qua meno di quanto meritasse, e la cui classifica non riflette quanto ha prodotto fin qua». Lo sgambettò la scorsa stagione con il Benevento, il Milan, imponendo ai rossoneri pareggio in Campania e sconfitta a San Siro, ma era un altro Milan. Di questo, dice il Deze, «dobbiamo tenere tutto: le individualità, l’organizzazione, la voglia di rifarsi dagli ultimi risultati La squadra di Gattuso gioca, è viva, ha nel DNA grandi qualità, anche a livello mentale e va affrontata nel modo giusto. Alla lunga – dice – faranno grandi cose, ma è ovvio che spero si riprendano dalla gara successiva a questa».

Non avrà Duncan, il Deze, e l’indisponibilità del centrocampista ghanese è l’unica concessione che il tecnico regala ai taccuini circa gli elementi sui quali punterà oggi. Ormai, del resto, anche in questo suo dire e non dire (più non dire, in verità), in questo continuo riferisci allo «studio della gara» e a «decisioni su cui sono in corso di valutazioni» c’è il clichè del tecnico-rivelazione di questa stagione.

Etichetta che il Deze scansa sapientemente memore, dice, «delle mie recenti esperienze. Non ho ancora i capelli bianchi ma ho abbastanza esperienza per sapere che bastano due partite perse o giocate male per rispedirti nella cenere e che a decidere le sorti di una squadra sono più i giocatori che gli allenatori. L’allenatore deve mettersi in condizione di far rendere tutti al meglio, ma è chi va in campo che determina: la pensavo così quando giocavo, la penso così – la conclusione – ancora oggi».

