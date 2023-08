Calendari di B, record di derby modenesi

Mancano giusto giusto due mesi al via dei campionati minori di pallavolo, dalla B maschile, alla B1 e B2 Femminile, e le dodici società modenesi coinvolte, da ieri hanno chiaro il cammino a cui saranno chiamate da sabato 7 ottobre, data fissata per il via a tornei dove le squadre della nostra provincia sono da sempre protagoniste: la prossima stagione, sarà da record, con il numero massimo di modenesi mai registrato nei tornei minori di pallavolo, insieme al record di squadre maschili in B, dove i derby fioccheranno.

SERIE B MASCHILE. Con sei modenesi su tredici squadre inserite nel girone D, praticamente solo alla quarta giornata, ed alla diciassettesima nel ritorno, non ci saranno derby tra modenesi, con il massimo alla settima giornata del 18 Novembre, ed al ritorno il 23 Marzo 2024, quando si disputeranno tre derby. Si parte il 7 Ottobre come detto con esordio casalingo per la matricola Univolley Carpi, che riceve Redemello, il Modena Volley che se la vedrà con Bardolino, e già un derby, tra National Villa d’Oro e Spezzanese, mentre esordisce fuori casa la Moma Anderlini a Piacenza e parte riposando la Kerakoll Sassuolo. SERIE B1 FEMMINILE. Il ripescaggio di Sassuolo in B1 ha creato un inedito derby con il Volley Modena, che andrà in scena già alla quinta giornata, alle 19.30 del 4 Novembre, in casa delle sassolesi, ed il 9 Marzo alle 17.30 alle Guarini di Modena per il ritorno: il calendario ha ufficializzato in casa sassolese, la conferma della sponsorizzazione BSC Materials, che quindi rimane sulle maglie biancoazzurre, mentre per il momento non c’è un main sponsor per la squadra del Presidente Muzzioli. Non c’è alternanza stabilita per il calendario delle due modenesi, che quindi avranno molte concomitanze: il 7 ottobre saranno entrambe in trasferta, Sassuolo esordirà a Campagnola, e Modena a Forlì, e l’esordio del 14 ottobre sarà contro due big del campionato, Genova per le sassolesi ed Imola per la squadra di Di Toma.

SERIE B2 FEMMINILE. Anche in questo campionato, con quattro modenesi su quattrodici partecipanti, i derby saranno all’ordine del giorno, il primo già alla quarta giornata con la sfida tra Moma Anderlini e Zerosystem S.Damaso, ma a differenza dei maschi, non ci sarà una giornata interamente dedicata alle sfide interprovinciali. Nella giornata d’esordio saranno tre le modenesi in casa, con la matricola Hidroplants Soliera 150, che nel calendario Federale risulta avere ancora l’impianto da omologare per la serie B, che riceverà l’Alsenese, l’attesa Stadium Mirandola che ospiterà la sconosciuta Be One Verona, che non ha alcun riferimento, né tanto meno campo, mentre la Zerosystem S.Damaso riceverà l’ostico De Castelli: partenza in trasferta per la Moma Anderlini di Roberta Maioli, che inizierà sul difficile campo dello Spakka Volley Villa Bartolomea.

Riccardo Cavazzoni