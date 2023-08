Calendario nel caos La prima... ’a riposo’

La solita estate di ricorsi, Tar, avvocati e carte bollate ha reso un Everest da scalare l’avvio del campionato cadetto. La notizia – fino a qualche settimana fa non così scontata – è che oggi si parte regolarmente con la prima giornata, senza rinvii, aperta dall’anticipo di ieri sera fra Bari e Palermo. In quattro squadre però resteranno a guardare, fra queste anche il Modena, involontario "colpevole" di essere stato abbinato lo scorso 11 luglio sul Lago di Como, sede del sorteggio del calendario, alla famigerata lettera "X".

Un mese fa la speranza era quella di conoscere l’avversario in tempo per poter giocare il debutto, invece i gradi della giustizia sportiva non hanno ancora chiarito su quale campo Gerli e soci dovranno più avanti recuperare la prima giornata. Per ora una certezza c’è: al posto della "X", salvo colpi di scena, ci sarà il Brescia, ripescato (dopo la retrocessione ai playout) al posto della Reggina, bocciata tre volte, prima dalla Covisoc, poi dal Collegio di Garanzia del Coni e infine dal Tar del Lazio. I calabresi però hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, la cui udienza al momento è fissata per il 29 agosto e quindi fino a quella data la "X" non può essere "sciolta".

Nel calendario c’è invece regolarmente il Lecco, che al momento della formulazione del cammino era regolarmente in B, ma poi venne escluso dal Collegio di Garanzia del Coni il 20 luglio, prima di essere riammesso una settimana dopo dal Tar del Lazio. Visto però che il 29 agosto al Consiglio di Stato ha presentato ricorso anche il Perugia, che chiede di essere ammesso al posto dei lombardi, le prime tre giornate del club lecchese sono state rinviate. Un caos dai contorni grotteschi, col debutto dei gialloblù spostato alla seconda giornata, sabato 26 agosto alle 20,30 al ’Braglia’ contro l’Ascoli, quindi martedì 29 alle 20,30 a Cosenza ci sarà il primo infrasettimanale nella terza giornata.

Almeno sulla carta, l’avvio della squadra di Bianco non pare proibitivo: le successive tre sfide saranno con Pisa, a Piacenza con la Feralpi e con il Lecco, cinque rivali nelle prime cinque giornate tutte sulla carta da parte destra della classifica. Da quest’anno però per giudicare il cammino va tenuto conto della novità del calendario asimmetrico fra andata e ritorno, che rende il cammino meno prevedibile: così il primo derby con la Reggiana si giocherà al "Braglia" il 2 dicembre alla 15esima giornata, mentre quello di ritorno sarà alla 17esima il primo maggio. Ancora più curioso l’impatto sulla sfida col Parma, che i canarini affronteranno alla 14esima giornata al "Tardini" il 25 novembre e subito alla terza di ritorno due mesi dopo in casa il 27 gennaio.

Davide Setti