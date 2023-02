Cambia la viabilità, le bici nel deposito

In occasione della partita di calcio Modena-Genoa, in programma domenica alle 16.15 al Braglia cambia la viabilità. Sulla base di quanto definito dal Gos, Gruppo Operativo Sicurezza coordinato dalla Questura di Modena, che considera la partita ‘a rischio’, già dalle ore 8 sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. A seguire, la stessa piazza, viale Monte Kosica, nel tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiuse al transito. Anche col Genoa sarà attivo il servizio deposito sorvegliato e gratuito delle biciclette collocato accanto al Braglia. Il deposito situato sotto la tribuna del prospiciente parco Novi Sad può ospitare un centinaio di veicoli ed è attivo da un’ora prima della partita, in programma alle 16.15, per chiudere mezz’ora dopo la fine del match.