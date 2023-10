Cambio di modulo e Riccio. Modena, un doppio sorriso

Nonostante la giovane età (per il mestiere e il ruolo che copre) Paolo Bianco sapeva e sa benissimo come funziona nel calcio, sono i risultati a indirizzare il giudizio esterno seppur non sempre dovrebbe essere così. E, dunque, non ha torto quando ha riflettuto, nel post Brescia, su un concetto tanto semplice quanto vero: se non fosse arrivato il gol di Zaro non sarebbe stato tutto così rose e fiori, parlando sempre delle ’sentenze’ esterne. Per quanto riguarda la prestazione, a onor del vero, il Modena non è andato lontanissimo da quanto visto di recente, pensando anche solo a Bari. Finalizzazioni pochine, incisività non ai massimi livelli, pallino del gioco sempre buono ma ancora una poca propensione ad occupare l’area con più uomini possibili. La scelta (per la seconda volta consecutiva dopo Bari) di cambiare tutto l’attacco al 55’ ci fa, forse, capire che quei problemi restano ancora irrisolti ma è stato lui stesso a dire che è necessario migliorare tanto in quel particolare. Detto questo, a Bianco sarà sicuramente piaciuto il modo in cui la sua squadra ha interpretato il 3-4-2-1. Nella teoria, questo è modulo che per definizione aiuta e incoraggia il gioco sugli esterni e, di tanto in tanto, alleggerisce il giocatore di fascia da troppi compiti difensivi, coperti dal cosiddetto braccetto. Non è un caso che Oukhadda e Guiebre siano stati protagonisti di prestazioni positive, senza clamorose sbavature e con attitudine offensiva. Dall’alto lo si vedeva bene, quando l’azione partiva dai piedi di Riccio o Pergreffi, i due laterali erano giù sulla linea degli attaccanti e pareva quasi un 3-2-5, considerati Falcinelli, Manconi e Palumbo centralmente. Questo, inevitabilmente, spinge e costringe l’avversario a difendere più o meno tutto all’indietro, il Brescia ha di fatto accettato che fosse il Modena a costruire e lo ha aspettato sempre per poi giocarsi la seconda palla e il recupero della stessa per il contropiede. Insomma, lo sfruttamento dell’esterno come primo punto ma il sistema tattico scelto a Brescia verrà comodo anche per valorizzare fisicità e caparbietà di Riccio. Il ragazzo non somiglia a Cittadini ma ha la stessa gamba e la stessa voglia di emergere. Se possibile anche un pelo più tecnico dell’ex Atalanta. Zaro e Pergreffi sono già abituati a giocare a tre. Resta da capire che tipo di trequartista permettersi giocando così, se uno più dinamico o Tremolada, ma quando si ha tutta questa possibilità di scelta...