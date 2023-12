Campionati minori. Sassuolo e Volley Modena affrontano le prime della classe

Ultima giornata del 2023 per le squadre modenesi di pallavolo minore difficilissimo il compito delle due squadre di B1 femminile, che chiudono l’anno davanti ai propri tifosi, ma affrontando le prime della classe, con la BSC Sassuolo che 18 al Pala Consolata, riceve la capolista CLAI Imola, impegnata in una lotta a quattro, che non consente passi falsi: del quartetto di testa fa parte anche il Garlasco, che alle 17.30 è ospite di un Volley Modena gasato dal successo ad Ozzano, ma conscio della difficoltà della gara. In serie B maschile i fari sono puntati sul Palasport di Viadana, dove alle 18.30 si presenta la capolista Kerakoll Sassuolo: i grigiorossi di Pupo Dall’Olio voglio chiudere l’anno imbattuti, ma i padroni di casa sono squadra ben attrezzata, e devono vincere se vogliono riaprire il campionato. Spettatrice interessata della sfida la National Villa d’Oro, che alle 19 riceve alla Palestra Marconi l’Univolley Carpi, decisa a vender cara la pelle, ma tecnicamente inferiore alla squadra di Barozzi: in casa anche la Malagoli Tensped Spezzanese, che alle 18 riceve alla Bursi di Fiorano un più che abbordabile Piacenza, ed il Modena Volley, che alle 19 al PalaPanini cerca di fermare Ongina. Unica in trasferta la Moma Anderlini, impegnata a Sommacampagna contro un’avversaria che appare fuori portata. In B2 femminile la gara più attesa è quella della Bonatti di Mirandola, dove alle 18 una Drago Stadium troppo altalenante, cerca di fermare il cammino della Zerosystem S.Damaso: in casa anche l’Hidroplants Soliera 150, che alle 18.30 deve far punti contro Collecchio, mentre sembra difficile il compito della Moma Anderlini, impegnata in serata a Cerea.

r. c.