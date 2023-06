Campionati Promesse, La Fratellanza trionfa Successo di prestigio nella 4x400 femminile

Si rivela un successo, la spedizione de La Fratellanza Modena ai Campionati Italiani Promesse che si sono disputati nel week end ad Agropoli (SA): la comitiva gialloblù si è portata a casa tanti risultati di prestigio, dalle due maglie tricolori indossate da Enrico ed Alberto Montanari, rispettivamente nel salto triplo e nei 400 ostacoli, al bellissimo successo della 4x400 femminile, mentre per il sempre continuo Yoro Menghi c’è un fantastico argento nel Decathlon. La staffetta 4 x400 allenata da Tommaso Lazzarini è uno dei punti di forza in casa gialloblù, e non ha tradito le attese non solo conquistando l’ennesimo successo, ma anche imponendosi ad una agguerrita concorrenza: Irene Pini ha lanciato la gara con una prima frazione conclusa davanti a tutti, lasciando ad Alessia Baldini il compito di gestire il secondo giro, prima di passare il testimone ad Alessandra Morandi, brava a contenere le avversarie. Gli ultimi 400 metri vedono poi Lisa Martignani inseguita da tutte le rivali, ma la gialloblù è brava a contenere ogni tentativo di rimonta.

In Fratellanza da quest’anno Enrico Montanari ha dominato il salto triplo, facendo anche il minimo per gli Europei, lanciando il fratello Alberto Montanari, che in finale piazza un tempo strepitoso, primato personale, minimo per gli Europei, ed ovviamente maglia tricolore.

r.c.