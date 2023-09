Campionato di C1, 4 squadre modenesi in campo oggi

Dopo l’assaggio (amaro) con la Coppa oggi scatta il campionato di C1: il Montale va a San Martino in Strada alle 15 sul campo del Forlì, stesso orario per il Sassuolo che è atteso a Faenza dal Mernap. Oggi scatta con 4 modenesi su 5 anche la "Coppa Velez" che per il primo turno vede al via le squadre di C2 e D. Si gioca su gara secca a eliminazione diretta, coi rigori in caso di parità: oggi Emilia Futsal-Legione Parmense Ponte Rodoni-United Carpi (14,30), L’Eclisse-Virtus Cibeno e Pro Patria San Felice-Fabbrico (15 a Ravarino).