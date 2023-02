Campionato nazionale di calcio Amputati Prime giornate nel campo di San Donnino

Il campo di San Donnino sarà la sede oggi e domani delle prime due giornate della quinta edizione del campionato italiano di Calcio Amputati che vede al via 4 formazioni, iscritte alla competizione nazionale organizzata dalla Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). Ad aprire il programma oggi per la prima giornata alle ore 15,30 saranno i ragazzi del Vicenza Calcio Amputati, freschi di vittoria in Supercoppa Italiana lo scorso novembre a Cremona, nella sfida con il Levante C. Multedo di Genova. A seguire, alle ore 17, il match tra lo Sporting Amp Football campione d’Italia in carica e vincitore dell’ultima Coppa Italia, che affronterà la Roma Calcio Amputati. Domattina poi si torna subito in campo con la seconda giornata, sempre a San Donnino: alle 10 Sporting Amp Football – Vicenza Calcio Amputati e alle 11,30 Roma Calcio Amputati – Levante C. Multedo. Il campionato, dopo il raduno della Nazionale del Ct Vergnani previsto per il 25 e 26 marzo a Roma durante il quale gli azzurri effettueranno un test amichevole contro la Polonia, riprenderà il 15 aprile con la seconda tappa proprio nella capitale. L’assegnazione dello scudetto 2023 avverrà a Brendola (provincia di Vicenza) nel weekend del 10 e 11 giugno, mentre la Coppa Italia e la Supercoppa italiana verranno assegnate a Fano tra il 30 settembre e il 1° ottobre.