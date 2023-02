Camposanto, arriva il quarto ko consecutivo

FOSSOLO

3

V. CAMPOSANTO

1

FOSSOLO: Cordoni, Pierdomenico, Martini, Figliomeni (75’ Terenzi), Simonazzi, De Angelis (46’ Turtura), Natale (45’ Atzeni), Cusato, D. Santaniello (65’ Piazza), Elmi, Crisci (80’ Galeotti). A disp. Siracusa, Sbaragli, De Luca, Copello. All. L. Santaniello.

V. CAMPOSANTO: Benetti, Fosu, Cirami (73’ Pizzi), Mensah M. (65’ Safir), Pignatti, Pecorari, F. Manfredini (60’ Natali), Mogavero (80’ D. Manfredini), Tecku, Baetta (55’ Baraldi), Tammaro. A disp. Minelli, J. Luppi. All. G. Luppi.

Arbitro: Sani di Faenza

Reti: 10’ (rig.), 57’ e 60’ Crisci, 93’ Tecku Note: ammoniti D. Santaniello

In Promozione "C" quarto ko di fila per il Camposanto trafitto tre volte dallo scatenato Crisci sul campo del Fossolo e sempre a +4 sui playout. ALTRI. Negli altri anticipi in Prima "D" Consolata-Junior Fiorano 2-2, in Seconda "E" Fellegara-Le Veloce 2-0, in Seconda "F" Mirandolese-Saliceta 2-1, in Terza "A" Al. Palafitta-Zocca 0-2 e in Terza "B" Robur La Pieve-Limidi 1-3.