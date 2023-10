Camposanto in rimonta. Ma è beffato al 91’

V. CAMPOSANTO

2

VIANESE

3

V. CAMPOSANTO: Aloè, Azindow, Diozzi, Mensah M. (90’ Ed Darraj), Pignatti, Pjolla, Grazia, Natali (90’ Mogavero), Momodu (40’ Boschetto), Pregnolato (50’ Tecku), Baraldi (50’ Amadori). A disp. Benetti, Cirami, Tecku, Bozzani, Ofosu. All. Luppi

VIANESE: Della Corte, Zinani, Mhadhbi, Coli, Zuccolini, Caselli, Cinquegrano (90’ Peterlini), Leoncelli, Adusa, Piscopo (60’ Charaa), Rizzuto. A disp. Arata, Contri, Caroli, Borsari, Mammi, Veratti, D’Andria. All. Iemmi.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Reti: 32’ Rizzuto, 60’ Adusa, 63’ (rig.) e 69’ (rig.) Pignatti, 91’ Adusa

Note: espulsi al 28’ Pjolla, al 79’ Zuccolini e al 92’ Boschetto. Ammoniti Leoncelli e Amadori

Quarto ko in 5 gare per il Camposanto, beffato al 91’ dalla Vianese e nero con il direttore di gara. Al 35’ la prima svolta: Adusa lanciato a rete è chiuso fra due difensori di casa, per l’arbitro però è fallo da ultimo uomo e rosso per Pjolla che lascia la Virtus in dieci. Sulla punizione è Rizzuto che segna sul palo di Aloè apparso, nell’occasione, non incolpevole. Allo scadere della prima frazione, Adusa ci riprova, questa volta di testa ma sfiora il palo. Ad inizio ripresa, dopo un’occasione fallita da Rizzuto, Della Corte è decisivo su Natali. Poi al 15’ altra punizione di Rizzuto e Adusa di testa fa 2-0. Il Canmposanto in dieco e sotto 2-0 però tira fuori l’orgoglio, accorcia col rigore procurato da Tecku (solo giallo per il difensore) e trasformato da Pignatti. Neanche dieci minuti più tardi, i padroni di casa riescono addirittura a pareggiarla. Lancio lungo per Grazia che è bravo a stoppare e ad appoggiare il pallone ad Amadori, l’altro neo-entrato subisce il contatto di Zuccolini e si procura così il penalty che Pignatti converte per il 2-2. La Virtus ci crede e continua a spingere (reggiani pure in dieci per il rosso a Zuccolini) ma al 91’ da punizione laterale è Rizzuto a pescare Adusa davanti al portiere: la Virtus protesta per un offside apparso netto, ma l’arbitro convalida. Padroni di casa che avevano già reclamato per un terzo rigore già decretato dal direttore di gara che però viene tolto in quanto il guardalinee segnala tardivamente un fuori gioco che non c’era (la palla era stata passata da un avversario). Nel finale terzio rosso a Boschetto ma ormai la gara non cambia più.