V. CAMPOSANTO: Benetti, Fosu (72’ Baetta), Boschetto (69’ Cirami), Mensah M., Pignatti, Pecorari, Natali (53’ Mandredini F.), Frigieri, Tecku, Montorsi (20’ Tammaro), Baraldi (53’ Mogavero). A disp. Aloè, Pizzi, Manfredini D., Salvioli. All. G. Luppi

CASUMARO: Stracuzzi, Vinci, Faggioli (55’ Testoni), Minarelli, Benini, Farina, Passerini, Iazzetta (75’ Bianchi), Manfredini, Darraji, Anatriello (65’ Rambaldi). A disp. Pancaldi, Cresta, Grandi, Dinu, Chendi, Rimondi. All. Testa

Arbitro: Spagnoletti di Ravenna

Reti: 50’ Vinci

Note: ammoniti Darraji, Boschetto, Pecorari, Manfredini

Il terzo ko di fila riavvicina pericolosamente il Camposanto alla zona playout (+4) e fa allontanare i playoff (-7). Nei primi 45’ da segnalare un colpo di testa di Benini parato da Benetti e un tiro alto di Tecku, mentre il ferrarese Darraji viene graziato per un fallo da rosso da dietro su Boschetto. Nella ripresa al 50’ Vinci da punizione laterale trova l’angolo opposto con un tiro preciso per l’1-0 ospite. All’80’ Manfredini F. salta due avversari e in area viene steso dal difensore, ma l’arbitro non assegna il rigore che poteva valere il pari per il Camposanto.