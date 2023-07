Canarini di sera", 130 bambini di Modena vivono una grande festa con il Modena FC"

Quando Andrea Catellani, in sede di presentazione da bei responsabile del settore giovanile canarino, parlava di voler costruire "modenesità" sul territorio, si riferiva anche a questo.

Alla prima, grande, festa che prende il nome di "Canarini di sera", nella quale sono stati protagonisti 130 bambini della città in un open day arricchito da giochi e attività per due ore allo Zelocchi, poche ore dopo il primo allenamento della squadra di Bianco. Una cinquantina di allenatori del settore giovanile, dell’Accademia e del settore femminile per i bambini dai 4 ai 12 anni ai quali è stata dapprima consegnata una maglietta gialla e, successivamente, una sorpresa: la presenza di capitan Pergreffi e del portiere, modenese, Vandelli.

A loro, il leader gialloblù ha detto: "Non smettete mai di sognare, è giusto che ognuno di voi possa avere il sogno di diventare un giorno un calciatore e magari calcare questi campi. L’iniziativa che ha pensato per voi il Modena è di quelle da lodare". Anche Andrea Catellani ha confermato quanto già aveva anticipato in conferenza stampa qualche giorno fa: "Abbiamo pensato potesse essere una serata molto bella per questi bambini, ci piaceva l’idea fossero i nostri allenatore a stare con loro, spero un giorno possano ricordarla. Era proprio quello che intendevo quando parlavo di costruire sul territorio, continueremo a farlo perché vogliamo creare un entusiasmo gialloblù, una comunità ancor più grande e serate come questa danno la percezione di quanto possa essere emozionante per i bambini vestire questa maglia".

a.t.