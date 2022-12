Canarini, ecco il gran finale: padroni al ’Druso’

di Alessandro Troncone

BOLZANO

Che sia la stagione o l’anno solare, al ’Druso’ di Bolzano si chiude sempre bene e, per giunta, col medesimo risultato: 0-2 in maggio in Supercoppa, stesso punteggio in quest’ultima partita del 2022 che regala ai gialli un capodanno più che sereno. Era scritto da qualche parte dovesse andare così, in una di quelle pagine di storia che il Modena ha avuto il merito di scrivere in 12 mesi. E, una storia, ha quasi sempre un lieto fine. Il sipario cala, il pubblico applaude, gli attori protagonisti fanno l’inchino e ringraziano.

È il Modena più bello del girone d’andata, perchè non ha mostrato mai un momento nel quale potesse subire un avversario che sulla carta doveva essere tra i più pericolosi del campionato. Se gli altoatesini avevano un perso una sola gara nelle ultime 15 un motivo c’era. In pochi minuti, i canarini li hanno polverizzati tutti. C’è la mano di Attilio Tesser, sagace nel preparare una formazione mentalmente perfetta ed equilibrata negli uomini schierati in campo. Ne spicca uno su tutti e lo stavamo aspettando da tempo: Romeo Giovannini. È lui il designato a sostituire Tremolada, meglio non avrebbe potuto fare fin da primi minuti quando si mostra pimpante, vivace, voglioso di far vedere quelle che sono le sue qualità. Quasi è un peccato ci sia la sosta natalizia, non era scontato rispondere così dopo un impiego con il contagocce in questa B dove ha trovato pochissimo spazio.

Al 22’ è da una sua giocata, meravigliosa, che nasce il tocco di Magnino per il vantaggio. Uno contro uno, mancino (tiro strozzato, va detto) e inserimento coi tempi giusto del centrocampista al suo terzo gol in stagione e per lui è record in carriera. Qualche minuto di sofferenza nel quale Gagno interviene un paio di volte, ma è solo una folata di vento di un Sudtirol incapace di trovare le giuste dinamiche di gioco di fronte ad una difesa (Silvestri e Pergreffi solidissimi) mai così attenta. Così attenta che, come detto, neppure nella ripresa quando Bisoli rivoluziona l’attacco il Modena dà l’impressione di accusare o di poter subire gol. Anzi, a legittimare il risultato arriva la zampata di Armellino ad una decina di minuti dal termine e anche qui il Modena si dimostra estremamente cinico: corner, spizza Falcinelli (autore di una prova di grande sostanza) e il centrocampista chiude sul secondo palo infilando Poluzzi. Pare un romanzo. Da Bolzano, a Bolzano. Tutto col comune denominatore di un 2022 che, evidentemente, meritava un finale di questo tipo.

Se si guarda la classifica si può pure pensare di presentare al nuovo anno con un pizzico di ambizione in più, senza voler esagerare sia chiaro, senza dimenticare quale sia il vero obiettivo. E poi, c’è il mercato. Duro lavoro per Davide Vaira, alla luce pure di quello che ha fatto vedere Giovannini, uno di quelli che la valigia ce l’avrebbero già pronta. Con un innesto per reparto, probabilmente, sognare qualcosina in più non è utopia.