Canarini, obiettivo uscire dalla crisi I ’senatori’ più spesso in campo

Tocca sempre ai ’senatori’ il compito di prendere tutti sulle spalle e invertire la rotta. È un po’ nella natura delle cose, quando il momento appare buio e nei risultati lo è, eccome. Il Modena che si affaccia alla difficile gara di domani con il Pisa (squadra che, dal ritorno di D’Angelo in panchina, non ha ancora perso in trasferta) non potrà fare affidamento su chissà quali forze nuove rispetto a Como ma nelle idee di Tesser c’è il pensiero di proporre una formazione quanto più carica di personalità ed esperienza. Rientra solo Silvestri dei giocatori out sul lago e per lui c’è spazio al centro della difesa al fianco di Pergreffi, la coppia di centrali della promozione e dai meccanismi ormai conosciuti.

Quasi certo anche il ritorno di Renzetti dal 1’, se così fose sarebbe altro segnale in tal senso, come accadde nel binomio Parma-Spal, altro momento che fu chiave della stagione. Il peso delle responsabilità a centrocampo sarà chiamato a prenderselo Andrea Poli, forse il vero equilibratore del Modena del 2023 e i canarini hanno faticato in tal senso nell’ultima settimana. Gerli non salterà un minuto e in chiave di esperienza potrebbe toccare ad Armellino prendere il posto dello squalificato Magnino.

A Falcinelli e Strizzolo il peso dell’attacco, con il ballottaggio tra Tremolada e Giovannini che resterà vivo fino al giorno della partita. Oltre alle difficoltà del momento, il Modena non può far altro che stringersi intorno ai propri "senatori" e resistere fino alla sosta che arriverà dopo la trasferta di Palermo, per poi concentrarsi sul recupero delle pedine che serviranno per il rush finale.

Alessandro Troncone