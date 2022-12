Canarino dell’anno, Gagno fa il bis

di Alessandro Bedoni

Il canarino dell’anno. Siamo arrivati, alla fine di questo 2022 decisamente positivo per il Modena, alla 33esima edizione di questo appuntamento che ha avuto la sua prima ‘incoronazione’ nel lontano 1989, con unica eccezione del 2017 quando non fu assegnato a causa del fallimento della società canarina. Rispetto all’ultima edizione, quella del 20121, caratterizzata da un cambiamento della rosa assolutamente profondo nel mercato estivo, e per cui ci eravamo avvalsi di un calcolo discretamente... empirico, valutando calciatori che avevano collezionato almeno 15 valutazioni, per questo 2022 è stato tutto più semplice, visto che la rosa della promozione è stata rinforzata da qualche innesto mantenendo più o meno la stessa intelaiatura, tanto che spesso almeno otto undicesimi della formazione mandata in campo da Tesser facevano già parte del roster dello scorso torneo. Per questo motivo abbiamo classificato soltanto quei giocatori che hanno avuto valutate dalle nostre pagelle la metà più uno delle partite dell’anno solare, arrotondate a venti. Alla fine il titolo se lo sono giocati in nove, tutti facenti parte della rosa che ha vinto la serie C, visto che tra i nuovi acquisti nessuno è andato comunque oltre le 17 gare in cui ha preso un voto. Enunciato doverosamente questo preambolo, ecco che il vincitore è risultato, così come nell’edizione del 2019, Riccardo Gagno.

Un titolo, quello del portierone del Modena, assolutamente meritato che dà ancora più suggestione all’incredibile rete della primavera scorsa all’Imolese che alla fine ha regalato ai gialli i due punti decisivi per staccare la Reggiana in un’emozionenate finale di campionato. Va detto che ‘l’Uomo Gagno’ ha guadagnato il successo in una volata serrata che ha visto il podio in soli sette centesimi di punto. Un podio che ha premiato il reparto arretrato canarino (soprattutto in virtù della difesa meno battuta del campionato scorso, visto in in questa stagione si è preso qualche gol... in più). Dietro all’estremo difensore con una media voto di 6,45, che come detto bissa il successo di tre anni fa, così come fecero anche Bandieri e Frezzolini due voite titolati, secondo è giunto capitan Pergreffi a 6,40, davanti davvero di un soffio a Silvestri arrivato a 6,38. Fuori dal podio, staccati di pochissimo, troviamo Gerli a 6,25 e Tremolada a 6,21, che si sono classificati davanti, nell’ordine, a Mosti, Magnino, Armellino ed Azzi. Quest’ultimo, vincitore uscente, è stato l’unico di questi nove, seppur di pochissimo, a non raggiungere la sufficienza (5,97) e pagando un girone di andata non brillante. Per la nona volta su trentatre edizioni è un portiere a salire sul gradino più alto in questa speciale classifica de il Resto del Carlino.