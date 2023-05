Cantaroni è il nuovo tecnico del Maranello

Ora è anche ufficiale: Roberto Cantaroni è il nuovo allenatore del Maranello che si affida al tecnico ex Cittadella e Cavezzo per dare la caccia alla Promozione. Con Cantaroni ci saranno anche i collaboratori Fini, Guido e Muzzioli. Sempre in Prima per la panchina dello Spilamberto c’è in pole Salvatore Giardina, nelle ultime stagioni alla guida della Vignolese. In Seconda il Rivara ha annunciato il nuovo allenatore: Daniele Bergamaschi, al cui fianco è stato confermato tutto lo staff tecnico con Marco Borghi, Simone Roversi, Riccardo Meschieri e Fabio Braghiroli. Breveglieri ha già allenatore per 3 stagioni a Mirandola in Seconda categoria, un anno agli Allievi del San Felice, 5 stagioni alle giovanili del Cavezzo e per 5 anni alla Poggese, di cui uno in Prima categoria e 4 nei baby.