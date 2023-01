Cantaroni ’legge’ la ripartenza: "Tra sorprese e delusioni"

L’anticipo di sabato Camposanto-Cavezzo segna la ripartenza della Promozione. Abbiamo chiesto a mister Roberto Cantaroni (foto) di guidarci verso il 2023 delle 12 modenesi.

Girone ’B’. "Un girone durissimo, in cui purtroppo nessuna modenese lotterà per il primo posto. La Sanmichelese ha un po’ frenato nell’ultimo mese ma i playoff restano alla portata: sta facendo giocare i propri giovani, con 4-5 esperti e queste ’montagne russe’ ci stanno, ma con l’innesto di Schiuma fra i pali ha fatto il salto di qualità. Le altre devono tutte guadagnarsi la salvezza: il Fiorano penso che alla fine riuscirà a stazionare a metà classifica, Sula sta facendo la differenza, il Polinago ha perso giocatori importanti soprattutto davanti e molto dipenderà da come passa i mesi freddi. Lo Smile sapeva che questo era il suo campionato di sofferenza, mentre a Ganaceto l’arrivo di Bonissone in panchina può essere la molla dell’impresa, a -6 i playout non sono irraggiungibili". Girone ’C’. "La Cdr Mutina a -5 dalla vetta è l’unica modenese che può ambire all’Eccellenza diretta. Ha corretto la campagna acquisti faraonica con gente di categoria e molto passerà dai due scontri diretti con Zola e Faro che all’andata ha perso. Il San Felice con appena 14 gol segnati non può stare al passo delle prime, Di Costanzo può dare una mano ma non sarà la medicina, però è playoff sono alla portata con una super fase difensiva. Devo fare i complimenti ad Andrea Muratori e al suo Castelnuovo che con la linea verde sta facendo un’ottima stagione, poi all’eterno bomber Carbone, già a 10 gol dopo l’andata, io farei un monumento in piazza. Il Camposanto è una delle delusioni vista la campagna acquisti, ma può riagganciare i playoff, l’Atletico Spm ha calato il "jolly" prendendo Cheli con i cui gol la salvezza diretta non è un miraggio. Dovranno soffrire Quarantolese e Cavezzo, con quest’ultimi che col ritorno di El Madi e l’innesto di Bulgarelli possono svoltare". Top unidici. Ecco la top-11 dell’andata per Cantaroni coi giocatori delle modenesi. "In porta i numeri dicono Neri (San Felice) che metto al pari di Antonioni (Fiorano), difesa a quattro con Vignocchi (Cdr) a destra e Merli (Sanmichelese) a sinistra, centrali tre fra Sentieri (San Felice), Ferrari (Sanmichelese) e Farina (Cdr) a cui faccio l’in bocca al lupo per l’operazione al menisco. Mediana a tre con Mensah (Camposanto) metodista, mezz’ali Cataldo o Vaccari (Fiorano) da una parte, Sarti (San Felice) dall’altra, davanti Matteo Montorsi (Camposanto) dietro a due punte fra Sula (Fiorano), Carbone (Castelnuovo) o Panzanato (Cdr)".

d.s.