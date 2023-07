Caos Serie B, Pasini, "Probabile calendari con X e Y" il 7 Luglio Consiglio Figc

La serie B è piuttosto nel caos, da quando il Lecco pur ottenendo sul campo la promozione in cadetteria è stato respinto dalla Covisoc e con la Reggina in pienissima battaglia legale per essere stata anch’essa esclusa.

Uno dei protagonisti del prossimo campionato, il presidente della FeralpiSalò, Pasini, in occasione della conferenza di presentazione della nuova stagione del suo club ha rilasciato in questi giorni alcune dichiarazioni non esattamente promettenti: "Probabile che l’11 luglio nascano i calendari con le X e le Y". Il riferimento è naturalmente a Lecco e Reggina. Come sapete, l’11 luglio a Como, dovrebbe nascere la serie B, ma è tutto avvolto dal solito enigma che ha tenuto banco in queste settimane.

Il Consiglio della Figc si esprimerà venerdì 7 luglio su Lecco e Reggina, a ridosso dei calendari ed è chiaro che in caso di ulteriore parere negativo e di ennesima esclusione, i due club continueranno le loro azioni legali per ottenere l’ammissione al campionato, così come Perugia e Brescia d’altronde, le due squadre alla finestra per la riammissione in B. In tutto ciò, la Lega di B non potrà che valutare la possibilità di rimandare la cerimonia dei calendari: al vaglio, lo slittamento di una decina di giorni per poi ritrovarsi tra il 23 e il 24 luglio. Se non è caos questo, davvero poco ci manca.

E, vien da dire, che l’Italia è perennemente abituata a queste dinamiche, come al solito, particolari.

