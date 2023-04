Capasso e Borghi tengono viva la fiammella

SASSO MARCONI

0

MODENESE

2

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Mantovani (50’ Caniato), Salcuni, Colarieti, Rinieri (70’ Michelucci), Turci, Ismajli (70’ Figliomeni), Galassi, Zabre (80’ Manieri). A disp.: Brandani, Romagnoli, Mazzei, Rossi, Rubini. All. Malaguti

MODENESE: Ferrari, Lo Bello, Baldini (75’ Longu), Alicchi, Azzi, Lusvarghi, Boriani (75’ Pjolla), Depietri (75’ Svarups), Silipo (55’ Capasso), Tardini, Serroukh (55’ S. Borghi). A disp. Paganelli, Lazzaretti, Malverti, Battaglia. All. Vullo

Arbitro: Aratri di Bari

Reti: 65’ Capasso, 91’ S. Borghi

Note: ammoniti Tarozzi, Pjolla

La Modenese tiene via la fiammella della salvezza diretta (distante 5 punti) sbancando Sasso Marconi dopo 4 gare senza successo (2 punti). Il primo tempo si gioca a ritmi molto blandi con la pioggia che aumenta e il pallone che schizza. La prima occasione capita sui piedi di Depietri che calcia alto. Alla mezz’ora di gioco i padroni di casa vanno in vantaggio ma per l’assistente è fuorigioco e il gol di Zanfi viene annullato. Sul finale di frazione grossa occasione per Tardini che trova l’angolino basso, ma è bravo Celeste a respingere. Nel secondo tempo sono decisivi i cambi, con mister Vullo che fa entrare Stefano Borghi e Capasso che firmano il successo. Al 65’ Capasso s’invola da solo in contropiede e segna la rete del vantaggio. Nel finale una bella azione personale di Longu smarca Stefano Borghi che insacca il raddoppio.