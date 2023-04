Capitan Bruno dà la carica: "Uniti fino alla fine"

Parola al capitano al termine della gara con Perugia, un capitano che parla con la fascia addosso, che difende il gruppo, che esprime frasi di rammarico per la mancata conferma di Giani e infine spende qualche frase anche sulla sua condizione atletica, dal post infortunio in gara 4 a Perugia in avanti. La partenza però è sul torneo che la Valsa Group sta giocando in questo momento e sulle forze che può mandare in campo: "Dopo la sconfitta in gara 5 dei quarti play off contro Piacenza – attacca il regista brasiliano – avevamo tanti problemi, perché venivamo da un mese di fuoco, con tutto ciò che avevano comportato le partite per vincere la Coppa Cev e le cinque gare con la Gas Sales.

Giocatori come Ngapeth o Lagumdzija avevano dato davvero tutto nel campo, non solo nell’ultimo mese ma per tutta una stagione con pochi cambi. Non era facile ripartire, sia con le energie mentali, certo, ma anche e soprattutto con quelle fisiche, in questo play off per il quinto posto. La squadra però sta tenendo e sta dando tutto quello che può, lo ha dimostrato anche tenendo testa a una Sir Safety Perugia che ha giocato con praticamente tutti i titolari". Il capitano non si esime dal commentare la mancata conferma di Andrea Giani, tecnico col quale in due anni ha costruito un rapporto professionale e umano saldissimo, la dimostrazione negli abbracci di Roeselare dopo la conquista della Coppa Cev: "Veniamo da un weekend strano, perché c’è una delusione sulla questione che riguarda Giani. Ci ha preso un po’ tutti di sorpresa, una maniera un po’ inaspettata. Tutti volevamo tornare in campo con la stessa voglia. Così ci siamo parlati con staff e giocatori per lasciare in campo tutto quello che avevamo". Il riferimento è forse anche quello di giocare per il loro allenatore, e il palleggiatore della formazione geminiana ha voluto a ogni modo compattare la squadra escludendola dalle voci che la circondano. Bruno parla poi dei giovani: "Ho visto un ottimo Salsi, dopo che in stagione aveva avuto poche possibilità, Sala, Rinaldi e Sanguinetti, ma anche Rousseaux. Ora manca il match con Verona, speriamo di fare qualche punto per andare avanti in questo play off del quinto posto".

Chi non riposa mai è Bruno, che chiude aggiornando i tifosi sulla sua caviglia: "Ho qualche problema ancora al piede, sto cercando di aiutare comunque la squadra come posso, ma anche nel terzo set a Perugia ho avvertito dolore e con Giangio ci siamo detti che non era il caso di proseguire".

