Capitan Calanca si laurea Madonnina: Beqiraj

CARPI

È iniziato davvero bene, almeno fuori dal campo, il 2023 di Alessandro Calanca: il difensore del Carpi e capitano della formazione biancorossa ha ottenuto la laurea magistrale in ’Analisi e Consulenza e Gestione Finanziaria’ completando con la scrittura della tesi un programma di studio che lo aveva portato a conseguire in precedenza la laurea triennale all’Università di Modena in Economia e Finanza. Mercato. In Prima colpo grosso della Madonnina, terza della classe nel girone ’D’: in casa neroverde è arrivato in mediana Redonis Beqiraj (’98), reduce dai primi 4 mesi in questa stagione a Camposanto in Promozione.

