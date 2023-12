Capitan Pergreffi. "Ora però chiudiamo bene l’anno»

Davanti a rovesci di dimensioni importanti, arriva giustamente il capitano a metterci la faccia. "Commentare la partita di oggi è sin troppo facile. È andata talmente male – dice Antonio Pergreffi (in foto) – che la prima cosa da fare è chiedere scusa ai tanti tifosi che sono arrivati qui per sostenerci, la seconda è girare subito pagina perchè tra tre giorni si torna in campo per un’altra gara difficile come quella contro lo Spezia. È un’opportunità per concludere bene l’anno ed è doveroso provarci". Per la prima volta il Modena in questa stagione ha subito una sconfitta con più di due reti di scarto: "È vero, abbiamo avuto un primo tempo di grande difficoltà sotto ogni aspetto, anche sul piano del carattere, le prime e le seconde palle erano sempre loro, e credo sia giusto dare i giusti meriti anche alla Cremonese". Ci si può consolare, in qualche modo, con il fatto che il Modena, indipendentemente dal risultato che scaturirà al Picco il giorno di Santo Stefano, chiuderà l’andata con più punti dell’anno scorso: "La debacle non deve cancellare quanto di buono fatto sin qui. Però adesso più che alle feste di Natale dobbiamo avere la testa concentrata sulla gara di La Spezia".

a.b.