Capitan Pergreffi racconta mister Bianco "Ci chiede coraggio nelle giocate e nelle uscite"

"Lui chiede personalità, coraggio, nelle giocate e nelle uscite e questo è importante per andare ad impostare un’azione. Bisogna credere in quello che si sta facendo, altrimenti è tutto inutile". Da capitano e punto di riferimento del Modena delle ultime 4 stagioni, Antonio Pergreffi tocca le corde giuste nel raccontare l’approccio al nuovo corso di Paolo Bianco.

L’esperto difensore traccia il suo personale bilancio del match di ieri e del ritiro in Val di Sole: "A prescindere dal risultato era importante mettere minuti nelle gambe. Abbiamo iniziato un percorso con un nuovo mister che ha proposto nuovi concetti e idee, abbiamo sviluppato bene tutto questo e siamo cresciuti fisicamente per cui il ritiro si è concluso positivamente, torniamo a Modena e continuiamo a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali. Rivelazione del ritiro? Tutti. Rispetto agli anni scorsi tutti hanno riscoperto stimoli nuovi, quest’anno siamo ripartiti da zero e tutti hanno dimostrato di esserci e di tenere al Modena. Mondele? Bravo ragazzo. Giovane ma avrà un futuro importante". Vecchi amici si ritrovano. È il caso del ritorno di Zaro: "Ci conosciamo, nell’anno insieme a Modena abbiamo consolidato il nostro rapporto in campo, fa piacere averlo di nuovo qui".

E ora per il Modena c’è qualche ora di meritato riposo, poi sarà tempo di Genoa: "Il Modena sta bene, si è creato un bel gruppo, in salute. Toccando ferro nessuno si è fatto male e va benissimo – ha concluso Pergreffi – con umiltà e attenzione giusta ci avviciniamo alla Coppa Italia, da subito speriamo di vedere una squadra che sia combattiva. Siamo ancora ad agosto, stiamo lavorando da un mese e stiamo facendo tutto quello che serve, Genova sarà un banco di prova ma non determina l’inizio del campionato. Che serie B mi aspetto? Un po’ diverso dall’anno scorso. Ci sono squadre sulla carta meno forti sulla carta ma non vuol dire che sarà meno dura, noi dobbiamo migliorare il risultato dell’anno passato".

