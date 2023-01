Capolavoro da sold out: Modena è seconda

di Alessandro Trebbi

Il miglior Bruno della stagione è il condottiero della partita senza macchia che issa Modena al secondo posto in solitaria, un dominio assoluto sulla Lube come forse mai accaduto nella storia più che ventennale delle sfide tra le due società più titolate oggi presenti in SuperLega.

È una Valsa Group da spellarsi le mani, come in verità ha fatto un PalaPanini per la prima volta sold out, alzandosi tutto in piedi a rendere omaggio alla prova dei gialloblù non alla fine della contesa, ma sul 21-15 del terzo set. La partita, dominata in lungo e in largo da Modena che è sempre stata avanti nel punteggio, era di fatto già finita: l’unico momento di incertezza della formazione di Giani aveva portato Civitanova al -3 nel secondo set, ma è stato un rapido fuoco di paglia, grazie a tre errori in battuta degli ospiti Modena ha portato a casa il set ed è ripartita nel terzo esattamente come aveva giocato nei tre quarti d’ora precedenti. Un Tommaso Rinaldi dall’alto valore aggiunto ha tenuto in ricezione e attaccato con la sapienza di un navigato condottiero, senza errori né murate, Adis Lagumdzija è cresciuto di rendimento strada facendo, i due centrali sono stati entrambi impeccabili e il resto lo hanno fatto l’esperienza di Rossini, uscito nettamente vincitore dalla sfida con Balaso, e un Earvin Ngapeth tirato a lucido dopo l’influenza, a giocare con una velocità di palla e di braccio mai viste in stagione. Ora Modena è seconda da sola, e sognare un piazzamento tra le prime quattro, con le sfide con Piacenza e Lube già andate con un doppio 3-0, non è più utopia.

La partita. Un doppio Rinaldi su Zaytsev tra attacco e muro e il muro di Stankovic ancora su Zaytsev valgono il 7-3 iniziale a Modena. L’ace di Lagumdzija dice 9-4, il muro di Bruno su Nikolov il 10-4 poi lo stesso Nikolov va out (11-4). Ancora ace, ancora Bruno per due volte: 16-8 ed entra Bottolo per Nikolov. Bruno ci mette anche il terzo ace consecutivo per il +9. Il quinto ace di Modena è una corta di Ngapeth (19-9), chiude Ngapeth 25-16. Parte di nuovo bene Modena con Lagumdzija e Stankovic.

Nel secondo, poi Zaytsev spara out il 4-1. Bruno dipinge gioco, Ngapeth lo segue anche con una veloce dopo ricezione corta e l’ace che vale il 13-9. Sanguinetti ancora all’ace: 15-10. Rinaldi sale in cattedra per il 17-11. Stankovic a muro è una sentenza e ferma Zaytsev per il 19-13. Un breve black out riporta la Lube a -3 sul 22-19, poi Civitanova sbaglia tre battute di fila con Nikolov, Bottolo e Zaytsev e regala 25-21 il set a Modena. Nel terzo Blengini toglie Nikolov per mettere Bottolo, Modena riparte come nei primi parziali, con Sanguinetti va 4-1 e con Ngapeth 6-2. Rinaldi va col muro e poi con l’ace su Bottolo (10-5). Il primo ace della Lube in partita lo mette a segno Bottolo per il -3 ma è un fuoco di paglia: Sanguinetti martella, Rinaldi chiude il 16-11. Per Modena funziona anche il doppio cambio, Gabi Garcia spara out il 20-14 e Yant il 21-14. L’errore in palleggio di De Cecco regala il 25-19 e il match a Modena, davanti alla standing ovation del palasport.