Capolavoro Modena a Chiaravalle

È un vero e proprio capolavoro quello con cui in Serie A2 la Pantarei Italia Modena sbanca 36-34 il parquet del Chiaravalle terzo della classe e con 4 giornate di anticipo firma una splendida salvezza da matricola, con tutto il roster costruito col vivaio gialloblù. Nelle Marche si gioca punto a punto fino al 22’, quando Chiaravalle (in lotta per il salto in A) scappa per la prima volta sul 14-11 e poi anche sul 15-13, ma con un parziale prima del riposo di 4-0 firmato da Boni, Turrini (2) e Terrasi è Modena ad andare al riposo avanti 17-16. La ripresa è tutta sul filo del rasoio, al 44’ Chiaravalle trova il pari (28-28), Modena scappa di nuovo sul 33-30 e riesce nel finale a difendere il vantaggio restando sempre avanti almeno di 2 reti, fino al fischio che sancisce un successo da applausi per la truppa di coach Sgarbi. Trascinatore il tandem Pugliese-Boni con 7 reti a testa, poi Terrasi a 5 reti. La sconfitta di Teramo 20-26 con Camerano porta a 9 punti il vantaggio sul penultimo posto a 4 gare dalla fine e la festa può cominciare.

MODENA: Spelta, Stallo 3, Martinelli 1, Filippelli 2, Pugliese 7, Vaccari 3, Prandi, Boni 7, Morselli 3, Terrasi 5, Bernardi, Turrini 4, Pollastri 1, Carretti, Zoboli. Sgarbi.

In Serie B la Carpine batte 33-24 il Valsamoggia, mentre il Rapid Nonantola cede 20.24 in casa al Romagna.