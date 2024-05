Capolavoro Sassuolo, la Primavera è campione d’Italia

Modena, 31 maggio 2024 – Nella stagione più dura per la prima squadra, retrocessa in Serie B, ecco il capolavoro dei più giovani. La Primavera del Sassuolo di mister Emiliano Bigica (proprio colui il quale aveva sostituito Alessio Dionisi in panchina per un breve intermezzo prima di Davide Ballardini) si laurea campione d’Italia, battendo per 3-0 la Roma in una finale epica. Traguardo incredibile, quello dei neroverdi, che in semifinale avevano battuto l’Inter e precedentemente l’Atalanta. Successo maturato nella ripresa, al Viola Park. Dopo lo zero a zero della prima frazione, i gol di Falasca, il raddoppio immediato di Cinquegrano e la firma che non poteva mancare: quella di Russo. Uno scudetto che conferma come la Primavera neroverde possa essere la base della prima squadra per risorgere dopo la clamorosa retrocessione.