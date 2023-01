Carica Stadium a Vicenza

È una Stadium Mirandola carica e decisa a far bene, quella che questa sera alle 20.30, anticipa il proprio impegno per la seconda di ritorno del torneo di A3 maschile, sul campo del Sol Lucernari Montecchio Maggiore: dopo l’ottima conclusione d’anno, con quattro punti conquistati in due gare, la formazione gialloblù va all’assalto di una formazione vicentina in lenta ripresa, come testimonia la vittoria in rimonta ottenuta a S.Stefano a Monselice, dopo un filotto di cinque sconfitte consecutive, le ultime quattro per 0-3. La Stadium va a caccia della prima storica vittoria esterna in serie A, dopo che proprio contro Montecchio, i ragazzi di Pinca seppero conquistare la prima storia vittoria in A3, ma non sarà facile, perché la gara si presenta decisamente diversa rispetto quel 16 Ottobre, da una parte e dall’altra: in casa Sol Lucernari, sarà sicuramente in campo dall’inizio l’opposto bulgaro Aleksandar Mitkov, ma anche la Stadium potrà contare fin dalla prima battuta di Francesco Ghelfi, rientrato definitivamente ad inizio Dicembre, ma già in grado, nelle ultime due gare, di mettere a terra quarantasei punti. La squadra modenese ha disputato in settimana in proficuo allenamento congiunto con la National Villa d’Oro, protagonista in serie B, portando a casa un confortante 4-0 che la dice lunga sulla voglia di ben figurare di Stohr e compagni: oltre tutto si è rivisto un Giovanni Bellei su ottimi livelli, sicuramente una arma in più per il tecnico mirandolese, che recupera anche il libero Matteo Rustichelli, e dovrà decidere solo chi far partire titolare tra i tre centrali a disposizione.

Il programma: Montecchio Maggiore – Stadium Mirandola (Stasera, 20.30, diretta YouTube); Domani: S.Giustino –Monselice; Parma – Macerata; Brugherio – Belluno; S.Donà di Piave – Pineto; Fano – Garlasco; Bologna – Savigliano.

Classifica: Pineto punti 36, Fano 34, Savigliano (*) 29, Macerata 26, Garlasco 22, Bologna 21, Parma, S.Giustino e Belluno 20, Montecchio Maggiore 15, Brugherio (*) e S.Donà 14, Stadium Mirandola e Monselice 10. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni