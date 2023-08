Carlotta Bruzzi porta a casa un doppio tricolore

Si è conclusa la lunghissima kermesse dei campionati Italiani di pattinaggio a rotelle, che ha avuto nel Palaghiaccio di Piancavallo (UD) una splendida cornice tecnica e di pubblico: come sempre, il movimento rotellistico modenese ha avuto un ruolo da protagonista, con numerosi titoli italiani portati a casa, ma anche tanti piazzamenti sul podio, e la crescita esponenziale di una nuova società, la Ruote Libere ArciSpazio Piumazzo, che pur svolgendo attività nazionale solo da un paio di stagioni ha saputo già ritagliarsi uno spazio importante per merito delle proprie ragazze, vincenti a tutti i livelli.

Doppio titolo italiano giovanile per Carlotta Bruzzi (foto), che porta a casa la vittoria nel Solo Dance allievi B, e nella Coppia Danza Jeunesse in coppia con il mantovano Alessandro Grossi: la società castelfranchese porta a casa anche una medaglia d’argento con Mathilda Pietrobuoni, in coppia con l’imolese Davide Benassi, nella Coppia Danza Junior, anche se rimane l’amaro in bocca per non aver potuto concludere la prova, per l’infortunio di Benassi, mentre sono terze Ginevra Talleri, nel singolo della Divisione Allievi, e Margherita Zaccuri nella coppia Danza Jeunesse, in coppia con Bryan Oviasuyi della Junior Sacca, piazzamento che vale loro la qualificazione agli Europei di Pontedilegno (BS) ad inizio Settembre.

A proposito della Junior Sacca Modena, la giovanissima squadra di Barbara Goldoni porta a casa anche un buon sesto posto con Alessio Castagnoli: come sempre protagonista l’Invicta Skate Modena, che conquista il titolo italiano con "i soliti" Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, che per quanto all’esordio nella categoria Senior, e con la maturità da fare, hanno saputo confermare i grandi risultati mondiali del giovanile. La Sasso è anche seconda, con qualche rammarico nella Solo Dance Senior, stesso piazzamento di Ludovica Ambrosino, con conseguente convocazione agli Europei, mentre è terza Francesca Michelini all’esordio tra gli Junior, e dopo aver iniziato la stagione con un infortunio che l’aveva bloccata per quasi due mesi: quarta di pochissimo Sofia Digani, in coppia con il reggiano Dante Olandini nella Coppia Danza Cadetti, categoria dove Elettro Pedroni è brillante quinta.

Riccardo Cavazzoni