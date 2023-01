Carnevali blinda D’Andrea Per lui c’è il rinnovo del contratto

Sarà che è una delle poche belle sorprese di questa stagione del Sassuolo, o che radiomercato lo dava nel mirino addirittura del Napoli, fatto sta che il Sassuolo ha approfittato del fine anno per rinnovare il contratto a Luca D’Andrea, giovane attaccante arrivato un anno fa dalla Primavera della Spal e impostosi, dopo l’immancabile tirocinio con la primavera neroverde di Emiliano Bigica, anche agli ordini di Alessio Dionisi. Contratto fino al 2027 per l’attaccante classe 2004, natali napoletani, che è entrato nell’orbita della prima squadra già questa estate – prima convocazione e prima panchina nella massima serie a Ferragosto, Juventus-Sassuolo – e non ne è più uscito. D’Andrea ha debuttato all’Olimpico Grande Torino contro i granata lo scorso 17 settembre (aveva compiuto 18 anni dieci giorni prima) e ha giocato anche contro Atalanta, Verona, Empoli e Roma ‘ammucchiando’ fin qua 321’ in campo e un assist, avvantaggiandosi anche delle tante assenze che hanno condizionato l’attacco neroverde ma facendo intuire qualità che, facile prevederlo, gli regaleranno altre chances e gli hanno acceso parecchie attenzioni addosso. Nel dubbio, il Sassuolo ha provveduto a blindarlo allungandone la scadenza contrattuale al 2027.

I neroverdi sondano anche la pista Gudmundsson, esterno d’attacco islandese del Genoa di 25 anni, anche se i grifoni non sembrano intenzionati a cederlo.