Carnevali blinda Dionisi: "Accordo di due anni"

REGGIO EMILIA

"Ci siamo già incontrati, ormai la trattativa si sta concludendo e nelle prossime ore firmeremo l’accordo biennale. Il desiderio comune è di continuare in questo percorso che ci sta dando dei buoni risultati". Dopo le recenti dichiarazioni del tecnico neroverde, i puntini sulle i in ordine alla permanenza sulla panchina neroverde di Alessio Dionisi li ha messi l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, lasciando intendere come la strada, ormai sia tracciata né sono attese sorprese di qualsivoglia genere. Comunque finisca la stagione, insomma, il Sassuolo ha già fatto la sue scelta. Nel frattempo, la Lega Calcio ha ufficializzato date e orari della gare della 37ma giornata, penultima di campionato, che vedrà il Sassuolo affrontare al Ferraris di Genova la Sampdoria già retrocessa. La gara si gioca venerdi 26 maggio alle 20,45.