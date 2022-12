Carnevali: "Sassuolo, ora qualche vittoria in più"

SASSUOLO

"Mi auguro di fare un buon finale di campionato, ottenendo qualche risultato in più. Anche perché, se cominciare così è una novità e non sappiamo cosa succederà, speriamo di poter disputare una seconda parte di campionato importante e con delle gare che ci possano dare tanta soddisfazione". Parole e musica di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a margine della cena degli sponsor con cui il Sassuolo Calcio ha celebrato la fine del 2022 presso ‘Ruote da sogno’. Vero che l’anno deve ancora finire, ma è come se fosse già finito, in casa neroverde, e le feste si sono, di fatto, chiuse con la cena Natale che ha visto la presenza anche del presidente della Regione Stefano Bonaccini oltre che di Veronica e Marco Squinzi e la partecipazione di Andrea Pucci, il cui show ha allietato i presenti. Ieri, infatti, la squadra era in campo al Mapei Football Center anche perché, da oggi in avanti, si accelera: oggi allenamento pomeridiano, giovedì amichevole contro l’Inter al Mapei Stadium, il 4 gennaio la ripresa del campionato – al Mapei Stadium, contro la Sampdoria – che a gennaio vede il Sassuolo giocare cinque gare dopo le quali si capirà meglio a che tipo di orizzonti può guardare il gruppo guidato da Alessio Dionisi.

Stefano Fogliani