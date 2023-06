Carnevali vede Pinto: Frattesi, ma non solo...

SASSUOLO

Porte girevoli in casa neroverde, e a dire che per i ‘gioielli’ del Sassuolo c’è la fila non si esagera. Martedì Juventus e Inter a colloquio con la dirigenza sassolese, già attestata in quel di Milano, ieri a pranzo confronto tra Tiago Pinto, general manager della Roma, l’ad neroverde Giovanni Carnevali e il direttore sportivo neroverde Giovanni Rossi. Davide Frattesi, già oggetto dei desiderata tanto dei bianconeri, che hanno chiesto informazioni anche su Laurientè, quanto dei nerazzurri, è come noto anche nel mirino della Roma, che peraltro ha diritto al 30% di quanto il Sassuolo incasserà in caso di cessione, ma i fuochi non sono ancora accesi. "È presto per parlare", ha detto Carnevali intercettato da TMW, mentre i rumors dicono che con Pinto ("io devo solo vendere", si è schernito il dirigente romanista) il plenipotenziario neroverde abbia parlato anche di Bove e Volpato, giovani centrocampisti in forza alla Roma e già oggetto delle attenzioni della dirigenza sassolese.