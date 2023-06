Carpeggiani a San Felice La Morgia torna alla Fortitudo

In Eccellenza la Cittadella ha ingaggiato il centrocampista 1993, Miloš Malivojevic dal Colorno. La Pieve ha ufficializzato l’arrivo del portiere Franco Fiorito, ex Cittadella. La Correggese ha ufficializzato Beppe Nazzani (ex allenatore della Riese) come vice di mister Soda e tecnico della Juniores. Allo Sporting Scandiano arriva Andrea Saetti Baraldi ex Modenese. Al San Felice ecco Edoardo Carpeggiani punta ‘93 dalla Centese. In Prima lo Spilamberto prende il centrocampista Manuele Benedetti (2004) dalla Vignolese. La Sanmartinese ha acquistato, dalla Poggese, l’esterno Manuel Peccini e il centrocampista Daniele Rossi. La Villa d’Oro ha preso il portiere classe 1999, Alessio Mazzini, ex La Pieve Nonantola, Ganaceto e Atletico Spm. La Fortitudo riporta a casa Matteo La Morgia (nella foto) centrocampista ‘95 ex Villadoro.

CRER. Ecco le presunte date di inizio campionati: per Eccellenza e Promozione il 39 con la Coppa il 278, per la Prima dal 179 con la Coppa il 3 e 109, la Seconda dal 179.