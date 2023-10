Carpi, 5 reti under: l'arma in più per vincere

Come sempre accaduto fin qui il Carpi da trasferta non ha tradito e con 7 punti conquistati in 3 gare lontano dal ’Cabassi’ quello della squadra di Serpini è il miglior score esterno del girone, al pari del Fanfulla. Ma a Sant’Angelo è arrivata anche un’altra conferma quella sugli under biancorossi. Mai come quest’anno le scelte del ds Motta sul settore dei giovani stanno facendo la differenza, tanto che sono già 5 in appena 6 giornate le reti ’baby’ nella rosa carpigiana, più di un terzo del bottino totale (13). Dopo aver costruito in coppia la rete dell’1-1 in 10 contro 11 nell’1-1 col Lentigione, sotto i riflettori nel 3-1 del ’Chiesa’ sono tornati i due ex Corticella portati nella città dei Pio dal nuovo ds, Rodrick Tcheuna e Hamza Larhrib: per il terzino classe 2004 di padre camerunense e madre ucraina (ma nato a Perugia) è la seconda rete di fila (in foto, eguagliato il bottino del campionato scorso…), in fotocopia a quella di sette giorni prima, con una galoppata a destra di 70 metri a rimorchio della ripartenza biancorossa, che ha messo in luce tutto il suo strapotere fisico; il ’folletto’ italo marocchino del 2003, invece, ha dato il meglio nel nuovo ruolo da seconda punta, dando continuità all’ottimo ingresso di sette giorni prima, segnando il gol dell’1-0 e facendo ammattire la coppia Uggè-Pecorini (quasi 200 chili e 4 metri in due). I loro 3 gol contribuiscono al bottino totale (5) degli under, visto che si aggiungono a quelli segnati nel 3-2 col Prato dall’altro terzino 2005 Nicolò Verza e del centrocampista 2003 Nicolò Forapani, ormai pedina insostituibile della mediana biancorossa. Per far capire quale sia stato fin qui l’impatto degli under biancorossi basta confrontare il dato dei gol con le ultime due stagioni del Carpi: due anni fa nell’Athletic la batteria degli under dovette attendere addirittura 29 giornate per arrivare a quota 5 (2 per Lordkipanidze, uno a testa Tosi, Vigolo e Muro), mentre l’anno scorso passarono 16 giornate perché si toccasse quota 5, merito dei 4 gol di Beretta e della rete di Villa. I 3 gol di Verza e Tcheuna, poi, hanno esaltato l’importanza degli esterni difensivi nella produzione offensiva, con un apporto che ad esempio l’anno sorso è mancato visto che solo Casucci riuscì a segnare un gol fra i 5 terzini in rosa.

Esonero. Salta la sesta panchina nel girone ’D’: dopo Prato, Forlì, Sangiuliano, Sant’Angelo e Aglianese, ieri il Borgo San Donnino ha cambiato guida tecnica, accettando le dimissioni di Luca Rastelli.

Davide Setti