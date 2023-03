Carpi, 9 giornate per salvare i playoff

Domenica sul campo della capolista Giana, distante 14 punti, per il Carpi comincia un campionato nuovo, quello per difendere la zona playoff. Un piazzamento tutt’altro che scontato alla luce del girone di ritorno deludente dei biancorossi, con appena 14 punti conquistati in 10 gare (all’andata erano 20 con Bagatti ne erano arrivati 20 nello stesso periodo) e un solo successo nelle ultime 8 giornate. La Lega Pro è infatti un affare fra Giana e Pistoiese, mentre gli altri 3 posti playoff (per quel che contano…) sono tutti da assegnare. Un passo avanti a tutti c’è il Forlì terzo a quota 49, dietro invece sono 6 le squadre racchiuse in appena 4 punti per le altre 2 piazze. Si va dal 4° posto del Ravenna a quota 45, fresco di sorpasso sul Carpi quinto a quota 44, poi appena sotto il Riccione a -1 da Calanca e compagni e il terzetto a -2 composto da Aglianese, Sammaurese e Fanfulla. Nelle ultime 9 giornate saranno probabilmente gli scontri diretti a fare la differenza e già domenica il calendario ne propone due, Sammaurese-Ravenna e Fanfulla-Forlì. Il Carpi deve affrontarne ancora 3: fra un mese al ’Cabassi’ arriverà il Fanfulla poi alla terz’ultima i biancorossi faranno visita al Ravenna, quindi la giornata successiva ci sarà l’ultima casalinga contro il Riccione dei tanti ex. Con l’obbligo di conquistare almeno i playoff in una stagione fin qui al di sotto delle attese. Dal campo. Ieri era assente Balducci per la febbre, Casucci, Navarro e Beretta hanno lavorato a parte con quest’ultimo che oggi sosterrà una nuova ecografia e che a questo punto al 99% darà forfait per la terza gara di fila dopo Pistoiese e Real Forte.

Davide Setti