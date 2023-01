Carpi, a Beretta piace il nuovo ruolo. Contini verso il 4-3-3

CARPI

La ’tripla doppia’ non è poi così lontana se Roberto Beretta (foto) continuerà a essere uno dei più continui nell’altalenate stagione del Carpi. Il centrocampista classe 2001 fin qui in 20 gare ha timbrato 5 reti e messo a referto 7 assist, confermandosi anche domenica a Budrio – nel nuovo ruolo da trequartista destro nel 4-2-3-1 – una delle certezze su cui mister Contini può fare affidamento. "Sono soddisfatto del mio score personale – racconta l’ex Legnano – ma voglio finire ancora meglio sperando che tutto questo serva prima di tutto alla squadra per scalare la classifica. Il nuovo ruolo? Nasco mezz’ala, ma avevo già giocato da esterno o da trequartista, una posizione che posso occupare senza problemi. Abbiamo lavorato molto col mister sull’intesa fra le catene laterali e con Casucci a Budrio è andata bene". Il Carpi ha cominciato col piede giusto il 2023, anche se la classifica a -14 dalla Giana rimane compromessa. "Nel calcio non è mai tardi – ricorda Beretta – e può succedere di tutto. Abbiamo avuto un calo che penso sia anche un po’ fisiologico in un anno. L’importante era chiudere questo periodo e risollevarci: l’abbiamo fatto domenica e una vittoria così, con un gol nei minuti finali, ci dà ancora più carica. Il lavoro con Contini? Ci stiamo trovando molto bene, ci vuole tempo per capire quello che ci chiede ma sappiamo di non averne tanto e stiamo assimilando i concetti più in fretta possibile". Domenica arriva il Salsomaggiore ultimo della classe. "In questo campionato non ci sono partite facili – avvisa – e il 2-2 dell’andata ce lo aveva fatto capire subito. Le squadre che lottano per salvarsi danno battaglia, si chiudono dietro e sono difficili da affrontare, ma abbiamo tanta voglia di fare bene. La classifica? Dobbiamo pensare a fare il nostro massimo poi alla fine vedremo dove saremo rispetto alla Giana e alle altre".

Dal campo. Casucci e Navarro tengono in ansia mister Contini in vista della gara di domenica. Lo spagnolo ha lavorato a parte col prof Morelli per un problema muscolare ma sembra recuperabile, Casucci era assente per un acciacco che lo mette in dubbio, mentre difficilmente verranno recuperati Sall e Laurenti, sempre ai box. Contini ha lavorato sul 4-3-3 e davanti alla solita difesa (con Sabattini e Dominici in preallarme sugli esterni) potrebbe schierare in mediana Ranelli da play, affiancato da Yabrè e Bouhali come mezz’ali, in attacco Arrondini riferimento avanzato di un tridente che prevede Beretta a destra e uno fra Cicarevic e Castelli a sinistra. Davide Setti