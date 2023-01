Carpi, a Budrio 3 vittorie in 6 gare Torna Olivieri, dubbio Laurenti

CARPI

Da quando nel 2003-04 il Mezzolara, vincendo i playoff nazionali di Eccellenza, è salito in Serie D da lì, per 19 anni di fila, nessuno lo ha più spostato (2 playoff conquistati e 3 playout vinti) il Carpi è transitato per 6 volte dallo ’Zucchini’ di Budrio, con un bilancio più che positivo. Sono infatti 3 le vittorie biancorosse a fronte di 2 pareggi e di una sola sconfitta. L’ultimo colpo è datato 7 febbraio 2010, quello della squadra di D’Astoli (poi promosso in C2 con gli spareggi nazionali) firmato da Enrico Gherardi a inizio ripresa. Ma il Carpi a Budrio aveva già vinto altre due volte: la firma di Gherardi era stata già messa ad aprile 2006 nel 2-0 aperto dalla rete di Pilia, prima di 2 vittorie esterne di fila (la domenica dopo ancora Gherardi sbancò Russi) che illusero la squadra di Notari di poter centrare i playoff, poi sfumati col beffardo scivolone interno per mano del Rodengo Saiano. L’anno dopo un altro bomber, Stefano Roncarati, lasciò il suo sigillo nell’1-0 della 2^ di ritorno, sempre con Notari al timone. Oltre allo 0-0 del campionato scorso, l’altro pari era stato l’1-1 del 2007-08 (pari bolognese all’89 con Padovani dopo il vantaggio di Ndzinga), mentre l’unica sconfitta è quella del 30 novembre 2008 con la rete di Ciarlantini al 90’ a rendere vano l’1-1 di Covelli.

Dal campo. La buona notizia che arriva dalla seduta all’antistadio è il rientro di Olivieri in gruppo dopo aver smaltito la febbre, ma Laurenti rimane a forte rischio per la gara di domenica dopo lo stop muscolare. Contini sta provando sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1, con gli stessi uomini ma qualche differente accorgimento tattico. Sarà Bouhali ad affiancare Ranelli in caso di mediana a due, mentre nella linea a tre l’ex Lentigione si piazzerà al centro fra Beretta e Ranelli. Qualche problema anche in casa Mezzolara, dove la stagione del difensore De Meio (16 gare di cui 14 da titolare) è già finita per il grave infortunio al ginocchio subito nell’amichevole con il Bologna Primavera. Assente certo domenica anche l’attaccante Fiorentini (out per uno strappo), in dubbio l’ultimo arrivato Mario Giannini, attaccante 2001 prelevato dalla Clodiense alle prese con un problema al polpaccio.

Davide Setti